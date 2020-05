Idosa de 71 anos é primeira morte confirmada por coronavírus em Maraú.

A Prefeitura de Maraú, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, confirmou na tarde desta quinta-feira (30), a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima se trata de uma mulher de 71 anos que estava internada no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus.

A vítima era moradora da sede de Maraú. Seu quadro piorou rapidamente e ela foi transferida para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde não resistiu e acabou morrendo. De acordo com a secretaria de saúde do município, a paciente tinha hipertensão e epilepsia. O resultado positivo da doença já havia sido divulgado, na tarde da última quarta-feira (29), pela Prefeitura de Maraú, após notificação do LACEN.

A administração municipal lamenta o ocorrido e presta condolências aos familiares e amigos. É importante ressaltar neste momento a importância do cumprimento das medidas de isolamento social e o uso de máscaras caseiras ao sair para atividades essenciais, visando a diminuição da transmissão da Covid-19. (Fonte: Barra Grande24h / ASCOM – Prefeitura de Maraú)