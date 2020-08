IBGE divulga estimativa populacional de Itcaré em 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (27), a estimativa populacional referente aos 5.570 municípios brasileiros com data de referência de 1º de julho de 2020. Estima-se que o Brasil tenha tenha 211.755.692 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.

Salvador, onde há a maior concentração populacional na Bahia, a população em 2020 é de 2.886.698 habitantes. O segundo município mais populoso, Feira de Santana tem 619.609 habitantes. A terceira cidade com mais moradores no estado, Vitória da Conquista tem 341.128 habitantes. O quarto município é Itabuna com 213.685. O quinto município é Ilhéus com 159.923 habitantes.

De acordo com o levantamento, o município de Itacaré tem uma população estimada em 28.646 habitantes, um acréscimo de 350 habitantes em relação a 2019, quando a estimativa foi de 28.296 habitantes. Em municípios da microrregião, o IBGE estima Maraú (com 20.617 habitantes); Camamu (com 35.382 habitantes); Uruçuca (com 20.413 habitantes); Ubaitaba (com 18.847 habitantes); Ilhéus (com 159.923 habitantes); Itabuna (com 213.685 habitantes); Ibirapitanga (com 23.404 habitantes). Veja tabela com outros municípios .