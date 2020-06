Hotel Transamérica de Comandatuba já demitiu 127 funcionários.

O luxuoso hotel Transamérica, em Comandatuba, demitiu, nessa última segunda-feira (15), 30 colaboradores. Este é o segundo registro de demissões no hotel em menos de dois meses. No dia 1 de maio, outros 97 colaboradores foram dispensados.

Além de ser um hotel de cinco estrelas, o Transamérica se notabilizava, antes da pandemia do novo coronavírus, por receber grandes eventos empresariais. Na primeira quinzena de março, no entanto, o hotel teve um evento do Bradesco Seguros cancelado, de acordo com a organização, por “prudência”.

A previsão é que o Transamérica volte a funcionar a partir do dia 1 de agosto de 2020.(Blog do Gusmão)