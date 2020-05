Hotéis voltam a funcionar a partir de 10 de junho em Ilhéus.

Os estabelecimentos devem seguir protocolos de segurança.

Veja abaixo a carta de Attila Eiras ao associados da Atil:

Caros associados, após participar de uma reunião, foi decidido que no dia 10 de Junho, serão divulgados os PROTOCOLOS para funcionamento dos hotéis que decidirem trabalhar a partir daquela data. Lembrando que esses protocolos estão sendo elaborados pela Sec de Saúde, junto com Sec. De Turismo e de acordo com tamanho/capacidade/realidade de cada empreendimento. Desta maneira, assim que forem divulgados (via decreto), estes protocolos deverão ser rigorosamente seguidos. sobre pena de notificação, multa e cancelamento de alvarás. Será feito tbem, já em segundo estágio, a elaboração de um “selo” ou Certificado, de “COVID FREE” para ser exposto no Hotel, junto ao alvará, e tbem para ser divulgado com às mídias de cada empreendimento.

Participaram desta reunião Sec. Saúde Magela, Sec. Turismo Fábio Junior, Ingrid -Setur e Jack- Pres. Comtur.

Atenciosamente, Attila Eiras – ATL Presidente

Fonte: O Tabuleiro