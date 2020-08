Hotéis de Itacaré participam de campanha da Corona na retomada do turismo.

A marca mundial de cerveja, conhecida por seus laços com a praia e a natureza, visa inspirar a redescoberta do exterior por meio de uma nova plataforma de filmes e viagens, que inclui a reserva de mais de 14.000 quartos de hotel em todo o mundo e a oferta de tarifas com desconto para clientes em hotéis locais de propriedade independente.

Corona é sinônimo de praia e mundo natural. Após meses de confinamento, a marca quer reconectar as pessoas com o exterior, que agora está mais bonito do que nunca. Para trazer o mundo externo de volta e explorar a natureza com cuidado, a Corona está lançando uma plataforma de viagens chamada “Rediscover Paradise”. A nova plataforma tem como objetivo incentivar as viagens domésticas através do lançamento de um novo filme, além de parcerias com empresas de viagens locais para ajudar a apoiar o setor de turismo em dificuldades.

Em seu novo local, “Never This Beautiful”, a Corona lança luz sobre a beleza ao ar livre, além de incentivar o mundo a cuidar da natureza,àmedida que começa a passar mais tempo explorando. A natureza nunca foi tão bela, e vamos garantir que continuemos assim. O vídeo pode ser visto em YouTube.com/Corona.

“Após meses em ambientes fechados, queremos que o mundo seja descoberto com uma nova apreciação da natureza”, disse Felipe Ambra, Vice-Presidente Global da Corona. “Ao lançar esta plataforma, nossa esperança é levar as pessoas de volta a lugares bonitos em que desejam passar um tempo e oferecer algum alívio financeiro a um setor com o qual nos conectamos.”

A plataforma “Rediscover Paradise” está sendo estabelecida para incentivar as pessoas a dar o primeiro passo para voltar a viajar, começando com a redescoberta de seus próprios países outra vez. A nível mundial, o setor de turismo deverá ter um declínio de cerca de 400 milhões de chegadas de turistas em todo o mundo este ano1. Como parte do programa, a marca está reservando mais de 14.000 quartos de hotel em mais de 1.000 hotéis em todo o mundo e facilitando descontos em milhares de outros, oferecendo alívio ao setor de viagens sitiado.

A Corona está lançando seu programa pela primeira vez em países selecionados, incluindo Reino Unido, Brasil, Índia, Chile e Canadá, onde equipes locais estão desenvolvendo plataformas em parceria com empresas de reservas, como Culture Trip, Kayak, Smartrip, Thrillophilia e muito mais. Em alguns mercados, a plataforma servirá como um site de código aberto para os hotéis oferecerem descontos e taxas antigas, em geral associadas a sites de reservas populares.

Além disto, a Corona irá oferecer alguns de seus quartos adquiridos previamente como parte dos pacotes de viagens por meio de promoções comerciais e sociais. Estes esforços irão complementar uma série de iniciativas que a marca também está implementando para estimular o turismo local e experiências ao ar livre, incluindo o relançamento de sua franquia de eventos “Corona Sunsets”, quando permitido.

Como funciona a campanha: você compra a sua viagem agora, ajuda um hotel e viaja apenas quando se sentir seguro. E pra ficar melhor, a primeira diária é por nossa conta. Sim, vamos dar um voucher para você usar até 30 de novembro de 2021. Serão 5 mil diárias pagas e mais de 200 hotéis ajudados. Gostou? Então vamos juntos redescobrir um paraíso.

Acesse o site da campanha e veja os hotéis participantes: https://thisisliving.com.br/

Fonte: climatempo.com.br