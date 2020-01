Hospital de Itacaré recebe novos móveis e equipamentos.

As obras de reforma e ampliação do Hospital de Itacaré continuam e em breve os itacareenses e turistas vão dispor de uma unidade de saúde nova, muito mais moderna e equipada e com espaços para atendimentos, internamentos, exames e cirurgias. A primeira etapa já está sendo concluída, com a melhoria do acesso, espaço para estacionamento de veículos, rampas para a acessibilidade, reforma da recepção, salas de curativos e procedimentos, consultórios médicos, sala de observação, dentre outras instalações.

E na semana passada o Hospital de Itacaré ganhou novos móveis e equipamentos. Nessa etapa foram entregues novos armários vitrines, suportes para soros, estantes de aço, televisores, negatoscópio, monitores multiparamétricos, condicionadores de ar, armários roupeiros, oxímetros, laringoscópio pediátrico, estetoscópio, escadas de degraus, cadeiras de rodas e diversos outros equipamentos para melhor atender aos pacientes.

E o trabalho de reforma e ampliação vai continuar com as obras de recuperação dos leitos, salas de cirurgias, farmácias, refeitório e alojamento dos funcionários, sala de parto e espaços para as gestantes, laboratório e outras instalações do hospital. O trabalho faz parte de uma ação conjunta do Governo do Estado da Bahia e Prefeitura de Itacaré que incluiu não somente a desapropriação do prédio da Fundação Hospitalar, como também a reforma e ampliação de toda a unidade.

Para o prefeito, a desapropriação do hospital, transformando definitivamente numa unidade pública, foi uma grande conquista para todos os itacareenses, pois a partir daí foi possível iniciar a reforma e ampliação desse importante equipamento e oferecer um atendimento cada vez melhor para os itacareenses e turistas. Outro grande avanço é que o município vai receber não somente um hospital bem equipado, mas também uma nova ambulância, através de uma emenda do deputado federal Ronaldo Carletto.

Fundada em 1970, a Fundação Hospitalar de Itacaré, entidade mantenedora do hospital, vem prestando ao longo desses anos relevantes serviços na área de saúde. Nesse período, mesmo sem ser da rede pública, a entidade contava com o apoio da Prefeitura de Itacaré, que vinha garantindo o funcionamento do hospital com a aquisição de equipamentos, materiais, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e serviços gerais, além das despesas com água, energia e manutenção.