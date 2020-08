Homicídio tentado assusta moradores de distrito de Maraú.

Na tarde desta sexta-feira (28), foi de medo para os moradores do distrito de Ibiaçú, na zona rural de Maraú. Foi por volta das 15h00, que a comunidade se surpreendeu com o barulho de tiros no local. De acordo com informações apuradas até o momento, o motivo dos disparos de arma de fogo, foram decorrentes a uma tentativa de homicídio. Dois homens em uma moto, atiraram contra um carro com vidros blindados de um homem. Após os disparos, o motorista do veículo jogou o carro contra a moto dos criminosos na parede de uma casa de um morador local. Com o impacto, parte da parede da sala da casa do morador foi derrubada. Segundo informações da polícia, a suspeita é que o crime tenha relação com o homicídio de um jovem e outro que foi baleado no mês de junho também no distrito. Uma guarnição da polícia militar de Maraú foi até o local. (Barra Grande 24hs)