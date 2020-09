Homem morre após passar mal na praia do sul em Ilhéus.

No início da tarde de domingo (06) um homem ainda não identificado acabou falecendo após passar mal na Praia do Sul, próximo ao Opaba, em Ilhéus. Segundo informações divulgadas via Whatsapp, o rapaz caminhava na areia quando caiu e não demonstrou mais reação. Um salva-vidas chegou a ir até o local para prestar os primeiros socorros, mas já não identificou os sinais vitais do rapaz. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e vai passar por necropsia para descobrir a causa da morte. *Com informações do Ilhéus 24 horas