Homem é preso suspeito de comercializar remédio que prometia a cura do coronavírus.

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (23), por comercializar supostos medicamentos para a cura do coronavírus, em Ipanema (MG). O suspeito divulgava o produto nas redes sociais, disponibilizando um link de acesso em que as pessoas poderiam adquirir o medicamento.

A medicação estava sendo comercializada com a identificação Imunotex Plus, pelo valor de R$ 30, e poderia ser adquirida por um site ou pelo telefone/WhatsApp.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Alfredo Serrano, o autor se identificava como naturopata, que é uma forma de medicina alternativa, para convencer as pessoas de que o extrato de uma planta chamada Gerânio seria a chave para a cura.

Durante as buscas realizadas na casa do suspeito, foi apreendida uma enorme quantidade de produtos embalados para comercialização, além de garrafas com produtos para serem embalados, embalagens vazias, plantas, rótulos e comprovantes de postagem nos Correios.Fonte: G1/MG.