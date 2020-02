Homem afirma que teve uma relação estável com Gugu e entra na disputa por herança.

Um novo e importante capítulo da novela que envolve a briga pelo espólio de Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, está prestes a começar. Ex-namorado do apresentador, o chef brasileiro Thiago Salvático, que vive na Alemanha, afirma que teve uma relação estável de 8 anos com Gugu. O patrimônio do apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão.

Segundo a coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo, Salvático, inclusive, já buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Gugu. Os advogados Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, representam Salvático no inventário. Além disso, Saggioro confirmou o relacionamento: “Thiago foi sim companheiro de Gugu”.

Apesar do comentário, o advogado não deu detalhes sobre o que o brasileiro está pedindo. A coluna Direto da Fonte também afirma que Gugu e Thiago, além de manterem a relação estável por cerca de oito anos, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes como provam diversas fotos publicadas nas redes sociais. Leia mais…