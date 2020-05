Holding Club doa verbas do Réveillon N1 para apoiar comunidade de Itacaré.

Diante do cenário atual e da necessidade em contribuir com a sociedade no combate à pandemia do coronavírus, a Holding Clube, que tem uma relação com os proprietários do Instituto Capim Santo e marca presença na comunidade de Itacaré com o Réveillon N°1 em 2019, irá apoiar a ação Capim Solidário com a doação da verba do último evento.

O Instituto atua na capacitação gastronômica de jovens carentes e tem em Itacaré, na Bahia, uma das sedes do Projeto Escola Solidária. Com as aulas suspensas, as estruturas das escolas estão sendo utilizadas por funcionários e ex-alunos que decidiram doar seu tempo para produzir quentinhas à população em estado de vulnerabilidade da região.

Por dia, cerca de 100 refeições são preparadas e distribuídas na cidade, sempre com comida saborosa, nutritiva e saudável, preparada com insumos adquiridos junto a produtores locais. O projeto busca, além de alimento, levar um afago para moradores da cidade, que sobrevive majoritariamente do turismo.

A Cross Networking, empresa de parcerias estratégicas da Holding Clube, fez a ponte entre o Instituto Capim Santo e as agências responsáveis pela produção e planejamento estratégico do Réveillon N°1, Samba e Storymakers. Através da iniciativa “Cross Solidário”, um Hub Solidário que já vem realizando trabalhos com diversas corporações e frentes de doação, a Cross fará a gestão da doação, que tem previsão de acontecer pelo menos até setembro de 2020.

Matéria originalmente publicada no site Alô Alô Bahia(BA), parceiro dos sites Portal IN (CE) e Roberta Jungmann (PE) na campanha Nordeste Unido.