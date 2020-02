Hoje tem Bloco Me Siga na Avenida.

Comemorabdo 15 anos de folia no Carnaval de Itacaré, o bloco Me Siga, esse ano volta a sair dois dias na avenida. Dia 22/02 com Flavinho A Carreta e dia 24/02 com Bonde do Véi.

Adquira logo e garanta seu abadá! 2º lote: R$ 35,00 / Casadinha: R$ 60,00.

Além do Bloco Me Siga, também sairão na avenida, o blocos As Zumbetes e Amigos da Fé, ambos às 16 horas, e ainda os blocos É do Samba, às 17 horas, e Dedo de Moça, às 20 horas.