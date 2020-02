Hoje é dia do Bloco mais querido na avenida, com swing contagiante do Bonde do Andrezão, que completa neste carnaval 12 anos de avenida. Com concentração na Praça do Canhão, na orla e saída às 17hs. Para adquirir a sua camisa é só levar 02 quilos de alimentos não perecíveis aos locais de troca, na Praça do Marimbondo e em cima da loja Vitória Modas no Centro da Cidade.