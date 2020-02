Guias e monitores orientam turistas durante todo o carnaval de Itacaré.

O município de Itacaré foi contemplado pela Secretaria Estadual de Turismo com Projeto Guia e Monitores do Carnaval, contando com profissionais selecionados e capacitados que estão atuando para fornecer informações para os visitantes. O trabalho já começou nos mais diversos pontos da cidade e vai até o dia 25 de fevereiro, na terça-feira de carnaval, numa iniciativa do Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Itacaré.

Como parte do trabalho os guias e monitores estão realizando o receptivo durante o carnaval, prestando assistência aos turistas e visitantes no município, além de fornecer informações precisas e atualizadas sobre eventos, programação, localização dos serviços disponíveis e roteiros alternativos. Também vão realizar e registrar os dados da pesquisa de atendimento e enviar estas informações para a coordenação da Secretaria de Turismo diariamente.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considera o Projeto Guia e Monitores importantes pois vai estar fornecendo ao visitante todas as informações para que possam conhecer a cidade, visitar os pontos turísticos e participar dos eventos que estão sendo realizados. O secretário municipal de Turismo, Júlio Oliveira, complementa explicando que trata-se de um receptivo especial que orienta e elimina dúvidas com segurança em até nove idiomas, além da língua portuguesa.

Os guias estão preparados para fornecer informações sobre a programação de Carnaval, assim como sobre atrativos turísticos, hotelaria, gastronomia e pontos turísticos da cidade. Numa iniciativa da Secretaria do Turismo da Bahia (Setur), os Guias e Monitores são profissionais qualificados para o atendimento ao visitante em importantes destinos turísticos da Bahia, como Salvador, Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo e Praia do Forte.