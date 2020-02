Grupo prepara aliança com oposição forte nas próximas eleições em Itacaré.

Quem pensou que o prefeito Antônio de Anizio teria reeleição fácil nas próximas eleições em Itacaré pode ter se enganado, um grupo formado pelo ex-vereador e segundo colocado nas últimas eleições em Itacaré “Nego de Saronga”, Josimar Vasconcelos (ex-candidatos a prefeito), Rodolfo Barros (filho do ex-prefeito Jarbas Barbosa Barros) e Charles Gusmão (ex-candidato a deputado estadual) ensaiam uma grande aliança de oposição, e prometem acirrar a preferencia do eleitorado, apesar da grande aceitação do prefeito.

A expectativa é que nas próximas semanas seja realizado o anúncio da união, e da inclusão de mais nomes. Segundo informações, se a união da oposição for concretizada poderá ligar o sinal de alerta do grupo de situação. A sorte está lançada!