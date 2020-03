Greve de vigilantes afeta atendimentos em agências bancárias na Bahia.

Os vigilantes do estado da Bahia entram em greve a partir desta terça-feira (10), afirma presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia (Sindvigilantes), José Boaventura.

De acordo com o Sindivigilantes, as reivindicações são referentes a um reajuste de 13% nos salários, além do aumento do ticket de refeição. A greve dos vigilantes pode comprometer o funcionamento dos bancos em todo o Estado, já que, por lei, as agências não podem ser abertas. Boaventura confirmou também que não tem previsão para o retorno das atividades.