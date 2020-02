Governo tem projetos para três novos aeroportos na Bahia neste ano, entre eles um em Itacaré.

A secretaria de Turismo da Bahia vai dar início a construção de um novo aeroporto na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, de acordo com o secretário da pasta, Fausto Franco. O titular do Turismo acrescentou, em entrevista ao BN neste domingo de carnaval (23), no Camarote Skol, que o equipamento será de padrão internacional.

A pasta ainda tem o projeto de dois novos aeroportos nas cidades de Itacaré e na região de Conde, na Linha Verde.

“Vamos começar a fazer o novo aeroporto de Porto Seguro, de padrão internacional, e estamos buscando parceria para fazer o aeroporto de Itacaré, e na região de Conde, para desenvolver mais o turismo, porque a gente entende que conectividade é algo importante”, explicou Fausto.

O secretário aproveitou a oportunidade para destacar os números positivos relacionados ao turismo percebidos no período de Carnaval em todo o estado. “A gente já pode assegurar que esse carnaval está sendo maior que o do ano passado pela quantidade voos que a gente está recebendo, quantidade de turistas que a gente está recebendo, cerca de 5% a mais do que foi ano passado”, justificou Fausto. Fonte: Bahia Notícias.