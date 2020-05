Governo publica calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial.

O governo publicou o calendário do pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 na edição de hoje do Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou com vetos a lei que amplia as pessoas aptas a receberem a quantia durante o período da pandemia do coronavírus. Segundo a portaria assinada pelo Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela até o dia de 30 de abril receberão o crédito da segunda parcela em poupança social digital aberta em seu nome de acordo com a data de nascimento.

Nestas datas, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual.

Confira abaixo:

20 de maio: nascidos em janeiro e fevereiro

nascidos em janeiro e fevereiro 21 de maio: nascidos em março e abril

nascidos em março e abril 22 de maio: nascidos em maio e junho

nascidos em maio e junho 23 de maio: nascidos em julho e agosto

nascidos em julho e agosto 25 de maio: nascidos em setembro e outubro

nascidos em setembro e outubro 26 de maio: nascidos em novembro e dezembro.

Segundo a portaria, “para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração”, os recursos estarão disponíveis para saques e transferências bancárias conforme o seguinte calendário. Veja mais…