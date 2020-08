Governo federal anuncia nova edição da Black Friday brasileira.

O governo federal anunciou que prepara para setembro uma semana para “unir comércio e varejo na retomada da economia do país”. Na prática, são 11 dias de promoções. A segunda edição da “Semana Brasil”, a Black Friday brasileira, anunciada nesta terça-feira (4), está prevista para acontecer de 3 a 13 de setembro. “Será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio”, diz a nota de divulgação da Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência. “A Semana em 2020 vai se tornar o ponto de partida de um novo tempo para o comércio, tempo de normalização da relação econômica entre pessoas e empresas”, diz o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, no material de divulgação distribuído pelo governo.(Giro Ipiaú)