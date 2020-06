Governo divulga calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial.

Os beneficiários do auxílio emergencial, do Governo Federal, já podem conferir o calendário de pagamento da 3ª parcela do benefício durante a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus). Neste sábado, 27, será depositada a parcela no valor de R$ 600 para pessoas que se inscreveram pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, ou que já estavam no Cadastro Único, mas não são beneficiários do programa Bolsa Família.

Por enquanto, apenas beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial tinham recebido a 3ª parcela, seguindo o calendário de pagamentos do programa, conforme o número final do NIS. O pagamento do auxílio para inscritos no Bolsa Família segue até a próxima terça-feira, 30.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou, nesta quinta-feira, 25, a possibilidade de pagar mais 3 parcelas para o auxílio emergencial, durante live realizada à noite, mas que ainda não há confirmação. Os valores, segundo Bolsonaro, seriam de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, somando, assim, R$ 1.200.