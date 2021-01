Governo da Bahia e prefeitura de Salvador decidem não decretar ponto facultativo no período do Carnaval.

O Governo do Estado e a prefeitura de Salvador anunciaram, nesta terça-feira (26), que não haverá ponto facultativo nas datas em que seria comemorado o carnaval deste ano. Um decreto estadual de 1981 estabelece como ponto facultativo a segunda, terça e quarta-feira (até 12h). Entretanto, segundo o governo da Bahia, em 2021, os órgãos entenderam que não há motivo para decretar ponto facultativo nos dias, por causa da pandemia e cancelamento da festa em fevereiro. O governo informou que com essa decisão, o poder público pretende desestimular a ocorrência de qualquer evento que possa gerar aglomeração e influenciar no aumento do número de vítimas da Covid-19. *As informações são do G1.

