Governo da BA suspende aulas em escolas particulares e funcionamento do transporte intermunicipal como medida ao coronavírus.

Medidas foram divulgadas nesta quarta-feira (18) pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), em Salvador.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou na manhã desta quarta-feira (18), em Salvador, a suspensão das atividades em todas as escolas do estado – incluindo as da rede particular – e também a interrupção do funcionamento do transporte intermunicipal por 10 dias.

A informação foi divulgada enquanto o governador fazia visitas ao Hospital Espanhol, no bairro da Barra. A unidade de saúde, que estava desativada desde 2014, vai ser usada para o tratamento de pacientes com o coronavírus.

As novas medidas desta quarta ampliam o decreto divulgado pelo governo na segunda-feira (16) e que que foi atualizado nesta quarta. Na ocasião, apenas as escolas da rede estadual, de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado estavam suspensas. Agora, a interrupção vale para a rede particular sem limitação de municípios, atingido a todos.

Além disso, o governador anunciou que a partir das 0h sexta-feira (20), será suspenso o transporte intermunicipal para as cidades com casos confirmados: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. O transporte de vans está incluso na medida….Leia Mais no G1/Ba.