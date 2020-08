Governo anuncia Benefício Emergencial por mais 2 meses “para salvar 10 mi de empregos”.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou através das redes sociais que assinou o Decreto 10.470/2020 prorrogando o Benefício Emergencial por mais dois meses. No vídeo divulgado por Bolsonaro no Twitter nesta segunda-feira (24) ele sinaliza que “serão cerca de 10 milhões de empregos preservados através da medida”.

O presidente se refere ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), que é um auxílio financeiro concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia do coronavírus.

“O Brasil voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades em retomar 100% de suas atividades”, justificou Bolsonaro na publicação.”A saúde não pode ficar dissociada da economia”, acrescentou.

No vídeo publicado no Twitter Bolsonaro aparece ao lado do ministro da Economia Paulo Guedes e de Bruno Bianco, secretário especial da Previdência.(Agência Brasil)