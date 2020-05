Governador Rui Costa sugere ‘hotéis’ para infectados em Ilhéus, Itabuna e Ipiaú.

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta segunda-feira (11), a criação de hotéis para infectados com Covid-19 e medidas de restrição de circulação mais rígidas em cidades do sul da Bahia para conter o avanço da Covid-19. Até esta segunda, a região já tinha 32 mortes provocadas pela doença.

As medidas são recomendadas para Ilhéus (291 pessoas com a Covid-19), Itabuna (328) e Ipiaú (112), cidades com maiores casos da doença na região. As medidas são: endurecimento na circulação de pessoas nas ruas (um toque de recolher), espaços para as pessoas infectadas e aumento no efetivo policial. Rui conta que a decisão veio a partir dos índices que mostraram o aumento significativo no sul do estado, mesmo com restrições em curso.

Por isso, sugeriu a criação de hotéis para abrigar os infectados com a Covid-19. As pessoas que concordarem com a internação vão receber um auxílio do governo. Essa medida já vale para Salvador.(Barra Grande24h)