Governador Rui Costa proíbe missas, cultos e entrada de pessoas com febre na Bahia.

Como anunciado pelo governador Rui Costa (PT) na manhã de segunda-feira (16) na cerimônia de assinatura para a ordem de serviços da Policlínica Regional em Brumado, o governador assinou os decretos com medidas restritivas no fim do dia. Nos atos, o governador determina bloqueios em rodovias federais, como as BR´s 101 e 116, afim de que, pessoas com suspeita do Covid-19 não entrem na Bahia por meio de ônibus e até mesmo de caminhões e carretas.

“Nós vamos fazer bloqueios de entrada nas rodovias federais de todos os ônibus e de todos os caminhões que venham de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vamos descer todos os passageiros e medir a temperatura de todo mundo, quem tiver com febre não vai entrar na Bahia, vai ter que voltar para o estado de origem, exceto se for baiano e ai nós vamos levá-lo fora do ônibus, em outro veículo para ficar em quarentena”, afirma Rui Costa.

De acordo com Rui Costa, outras rodovias da região centro oeste que fazem divisa com a Bahia também receberão bloqueios. “Já temos casos em Goiás, então nós vamos bloquear a BA-242 e a entrada de Goiás também”, declarou. Os decretos também incluem a suspensão de eventos religiosos, esportivos e culturais com mais de 50 pessoas nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. s três cidades possuem confirmações de casos do novo coronavírus na Bahia – cinco em Feira, quatro em Salvador e um único em Porto Seguro.

Além de cultos e missas, o decreto de Rui ainda deve impactar na realização de competições desportivas, ainda que a Federação Bahiana de Futebol (FBF) tenha indicado a continuação dos jogos do campeonato baiano com portões fechados. No entanto, o número de pessoas envolvidas na realização das partidas ultrapassa o máximo determinado pelo governo.