Governador Rui Costa anuncia a abertura da UPA de Itacaré.

O governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira, a abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Itacaré. As informações foram divulgadas durante entrevista à TVE Bahia e Rádio Educadora. Na oportunidade o governador anunciou a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com coronavírus, assim como a abertura de 16 novas UPAs, incluindo a de Itacaré, ainda não inauguradas, para fazer atendimento de triagem no interior.

“Vamos contar com 100 UTIs instaladas no Hospital Couto Maia, parte delas montadas na área do estacionamento do Couto Maia, e outras 100 no Hospital do Subúrbio. Estamos também avaliando colocar outros leitos na Arena Fonte Nova”, afirmou Rui. De acordo com o governador, até este momento, o atendimento aos pacientes diagnosticados com coronavírus continua concentrado em Salvador. Os hospitais Couto Maia e Ernesto Simões, além do Hospital Espanhol, já foram designados para atender com exclusividade os casos confirmados da doença.

No interior, 16 novas UPAs vão receber pessoas que estão com sintomas da doença. “A ideia é que as UPAs façam a classificação, realizem o manejo clínico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unidades de referência secundária ou terciária. Todas as estruturas em análise não estavam em funcionamento”, informou o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Os equipamentos estão nos seguintes municípios: Alagoinhas, Araci, Brumado, Catu, Conceição do Coité, Gandu, Lauro de Freitas, Ipiaú, Itamaraju, Itacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Tucano e Valença. Para o prefeito de Itacaré, a abertura da UPA será uma grande avanço para a saúde do município, que terá condições de atender não somente os pacientes vítimas do coronavírus, nesse primeiro momento, mas também vai ampliar o atendimento de saúde após o término de toda essa pandemia que tem assustado e e preocupado a todos.