Governador reafirma compromisso de realizar mais obras em Itacaré.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e o vice-prefeito Genilson Souza se reuniram mais uma vez nesta quinta-feira com o governado da Bahia, Rui Costa, onde solicitaram mais obras e serviços para o município. O encontro aconteceu em Jussari, onde o governador entregou importantes obras para o município. Na oportunidade Rui Costa reafirmou os avanços que Itacaré vem somando nos últimos anos, sobretudo nas áreas do turismo e da agricultura familiar e garantiu que atenderá aos novos pleitos feitos pelo prefeito e vice-prefeito.

Na lista de solicitações ao governador está a construção de uma nova escola de nível médio da rede estadual no município, a pavimentação asfáltica do entorno da feira livre, pavimentação de ruas no bairro da Conchas do Mar e a continuidade da reforma, ampliação e instalação de novos equipamentos no Hospital de Itacaré. Com relação à nova escola, o prefeito e o vice solicitaram a construção de uma nova unidade de nível médio, mais moderna e ampla, com capacidade para 300 alunos, que visa dar um suporte maior para o Colégio Estadual Aurelino Leal.

Outra solicitação foi a da pavimentação em piso sextavado de duas ruas no bairro Conchas do Mar, numa obra estimada em R$ 300 mil, cujo projeto já foi apresentado pelo prefeito de Itacaré na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Também foi solicitada a pavimentação asfáltica do entorno da feira livre, o mercado municipal, A obra tem como objetivo agregar mais valor à reforma, cobertura e requalificação do mercado municipal, que já está sendo realizada, um sonho dos moradores de Itacaré.

Já para a saúde o prefeito de Itacaré solicitou ao governador a continuidade da reforma do Hospital. O prefeito de Itacaré adiantou que a primeira etapa de reforma do hospital já foi concluída, com novas instalações e a implantação de novos aparelhos e equipamentos. Mas é preciso que o trabalho continue para que em muito breve os itacareenses e turistas possam dispor de uma unidade de saúde muito melhor, mais moderna e equipada.