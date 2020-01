Golfinho e tartaruga são encontrados mortos em praias de Ilhéus.

Um golfinho foi encontrado morto nesta quarta-feira (15), na praia de Barramares, em Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com informações do projeto (A)mar, que monitora animais marinhos na região, o golfinho era uma fêmea de quase três metros.

Conforme o projeto, a suspeita é que ele pode ter se machucado com algum objeto de pesca, já que apresentava marcas de rede pelo corpo.

Também nesta quarta, duas tartarugas da espécie verde foram encontradas mortas em praias da cidade de Ilhéus.

Segundo informações do Projeto (A)mar, um dos animais foi achado na praia de Águas de Olivença e a outra na praia do Norte. Ainda não há informações sobre as causas das mortes.

Conforme o projeto, neste ano, três tartarugas já foram encontradas mortas na região de Ilhéus. Todas apresentavam marcas de objetos de pesca.

Fonte: Ilhéus.Net com Informações do G1