Geraldo Azevedo será uma das atrações do Festival de Forró em Itacaré, confira;

Reunir grandes nomes da música brasileira, no melhor ritmo nordestino e num dos locais mais bonitos e paradisíacos do Brasil. Assim será o Festival de Forró de Itacaré, que acontecerá nos dias 09,10,11 de abril na avenida Castro Alves, dentro da cidade, aberto ao público.

O Festival de Forró 2020 é 4ª edição do evento que este ano contará contará com grandes atrações nacionais que estarão se apresentando em praça pública, a exemplo de Targino Gondim, Geraldo Azevedo, Quinteto Sanfônico do Brasil, Marquinhos Café, Rennan Mendes, Sebastian Silva, Gel Barbosa, Flor Serena e Rural Elétrica, Cabrueira Brasil é muito mais!

Porque Itacaré?

Com grande diferencial de outras cidades, Itacaré, alia um conjunto de belas praias, uma mata Atlântica preservada e grande opções de passeios que vão desde navegação nos manguezais, há passeios radicais como Rafting, Rapel, tirolesa e voo livre. Rios, cachoeiras, matas virgens e restingas que completam o cenário local.

E para quem pensa que é só isso, vai se impressionar com a quantidade de opções que a cidade oferece. A sua gente soube bem aproveitar a natureza única do lugar para oferecer aos turistas e visitantes a opção de explorar todo o potencial da natureza, como arvorismo, passeio de canoa, stand up paddle e muita trilha ecológica.