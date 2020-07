Geddel Vieira Lima é diagnosticado com coronavírus.

Preso desde 2017, o ex-ministro Geddel Vieira Lima está com coronavírus. A informação foi confirmada pelo irmão de Geddel, o ex-deputado federal Lucio Vieira Lima, em contato com o Metro1. Geddel fez um teste rápido dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura, que confirmou a doença. A última vez que Lúcio viu o irmão foi há 90 dias. Ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Geddel foi ministro nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Michel Temer e está preso desde 2017. Inicialmente estava em Brasília e depois foi transferido para Salvador, onde cumpre pena na Penitenciária da Mata Escura.(Giro Ipiaú)