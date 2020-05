Gastos com água, energia e gás de cozinha aumentam na pandemia.

O distanciamento social, adotado como medida para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19), tende a aumentar o consumo residencial de água, gás de cozinha e energia elétrica. Isso já é observado pelos baianos que estão passando mais tempo em sua casa e, consequentemente, necessitam desses recursos que, quanto mais utilizados, pesam no bolso do consumidor.

Em março, por exemplo, o primeiro mês do distanciamento social, o aumento no consumo de gás de cozinha foi de 6,16% na Bahia. Isso equivale a um salto de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os baianos, por estarem mais em casa, estão cozinhando e demandando mais esse combustível fóssil, o único que apresentou aumento no consumo. Leia mais no CORREIO