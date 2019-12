Gabriela Pugliesi, Thaynara OG e Henri Castelli curtem sunset em Itacaré.

Localizada no sul da Bahia, Itacaré abriga praias de visual único e, este ano, é sede da uma das festas de virada de ano que promete marcar o litoral do Nordeste: o Réveillon Nº1. Na tarde deste sábado, um sunset – que integra a extensa programação do evento, reuniu nomes como Gabriela Pugliesi, Thaynara OG, Herni Castelli, Ju Ferraz e Daniel Rocha, com muita música e tendo o pôr do sol como cenário.

A programação do Réveillon N°1 acontece no Beach Club N° 1 e é uma extensão do Camarote N° 1, conhecido por reunir diversos famosos há 30 anos na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

O sunset deste sábado foi na Praia da Concha e contou com setlist dos DJs Pablo Fierro e Bernardo Campos. Fonte: Marcia Travessoni