Fundador da Ricardo Eletro é preso por sonegação e lavagem de dinheiro.

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) e a Receita Estadual deflagraram na manhã desta quarta-feira (8) a operação “Direto com o Dono” que mira sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ricardo Nunes, fundador da rede de lojas Ricardo Eletro, foi 1 dos presos.

A polícia cumpre 3 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Desde as 6h da manhã, policiais cumprem mandados de busca e apreensão no centro da Ricardo Eletro, na região de Contagem (MG).

Outros 2 empresários do ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos também são alvos da operação. Segundo as investigações, aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados em 5 anos. Informações do Poder360.