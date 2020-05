Foto de caixão em rua de Itabuna assusta população.

Na tarde deste sábado uma cena inusitada no centro de Itabuna chamou atenção na rede social.

Um caixão teria sido abandonado ao lado da Santa Casa de Misericórdia da cidade, e muito próximo ao cemitério. Surgiu o comentário que uma pessoa morreu com coronavírus e foi abandonado antes do sepultamento.

O site foi até ao local e apurou o que aconteceu, um funcionário de uma funerária que fica na rua estava levando o caixão vazio até ao necrotério da Santa Casa, mas ele teria esquecido a roupa do morto, por isso deixou o caixão na rua e foi buscar a roupa. (Político do Sul da Bahia).