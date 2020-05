O forrozeiro Targino Gondim sofreu um acidente nesta terça-feira (26), no Km 169 da BA-099, mais conhecida como Linha Verde. De acordo com informações obtidas pelo BNews, havia muita água na pista no momento do acidente, o que fez o veículo aquaplanar e em seguida capotar duas vezes.

O veículo tem placas de Belo Horizonte (MG). Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o acidente aconteceu no sentido Salvador. Targino viajava sozinho no carro e não teve ferimentos.