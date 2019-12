Foi inaugurada a Linha de Catamarã Barra Grande-Salvador.

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (19) a linha de catamarã que fará a travessia Barra Grande-Morro de São Paulo-Salvador. A viagem de inauguração foi realizada às 7h desta quinta-feira, com saída do Terminal Marítimo da capital baiana, até o atracadouro de Barra Grande. Participaram do evento o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco e políticos de Maraú. O novo serviço foi recebido também ao som das marchinhas da Filarmônica Lira da Conceição e foi comemorado por moradores da região, que terão uma outra opção de transporte para ir à capital baiana.

De acordo com o presidente da Farol do Morro, empresa que fará o trajeto, Antônio Couto, o translado é feito num catamarã moderno, com wi-fi e ar-condicionado e com capacidade para transportar 100 pessoas, vão realizar o transporte de moradores e turistas diariamente. O serviço já estará disponível para os usuários a partir do dia 26 de dezembro. Os horários também já estão definidos. O catamarã deve sair de Barra Grande, diariamente, às 7h, chegando em Salvador às 11h. A viagem de volta acontece às 13h, com chegada às 17h. Os valores da travessia variam de R$ 93,90 a R$ 221,90, a depender do destino. *Barra Grande 24h