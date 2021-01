Fique Alerta: Quadrilha do ‘Golpe da Panela’ volta a atacar na região.

Recebemos a informação que uma quadrilha estaria aplicando o ‘Golpe das Panelas’ na região. Segundo relato de uma vítima que caiu no golpe, os golpistas bem vestidos, a abordou e ofereceu um kit de super panelas importadas da Alemanha, com excelente desconto na compra.” Nas panelas eles faziam o teste de riscar e bater para mostrar que não arranha e não amassa. Davam brindes e quando a vítima negociava o valor e passa o cartão, a maquineta dizia que estava sem sinal (neste momento seu cartão já estava clonado e a compra efetuada) daí eles pegam uma outra maquineta e a compra é aprovada saindo até o comprovante. No cartão duas compras de 1.200 reais são registradas, neste caso estaria pagando por duplicidade. Uma maquineta é modificada, falsa e adulterada. Nesta segunda-feira (18) leitores do blog do Rodrigo Ferraz entraram em contato com a nossa reportagem informando que foram vítimas do golpe na Avenida Juracy Magalhães em Vitória da Conquista.

