Fios soltos e caídos de postes são risco para moradores e turistas na Pituba.

Cabos soltos dos postes e emaranhados e caindo ao chão, em especial cabos telefônicos, uma verdadeira bagunça, na Pituba, principal via turística da cidade.

“Eu passo nessa rua todos os dias para trabalhar, e já faz uns oito meses que a situação é a mesma. Tenho medo porque os fios soltos podem ferir alguém ou até mesmo enroscar e provocar um acidente em alguma moto ou automóvel, o dano pode ser muito grande”, explica o morador João Carvalho, de 46 anos, passa todos os dias de bicicleta pela Pituba, e se preocupa com a situação dos cabos no local, que estão todos emaranhados após troca do postiamento da rua no ano passado. Ele afirma que até pouco tempo atrás, os fios estavam no chão, mas alguém os enrolou e jogou para cima. Nunca tomam providência para arrumar. E muita gente passa aqui todo dia. Eu tenho medo de passar aqui e enroscar o pescoço”, desabafa.

Um técnico da OI já foi informado desse problema e me disse que iria passar a situação para o setor de cabeamento da empresa,mas até agora não resolveram o problema.Já liguei para a Coelba também e a mesma disse que essa fiação é de responsabilidade da OI e ela não iria realizar o conserto da fiação, um joga pra cima do outro e o problema continua, declarou a moradora Mirna do Nascimento.