Filhos de Jorge e Santê animam Verão Costa a Costa neste sábado em Itacaré.

A banda Filhos de Jorge e o cantor Junior Santê se apresentam neste sábado (07), a partir das 16h, no palco do projeto Verão Costa a Costa, que acontece até domingo (08), na praia da Coroinha, em Itacaré, no Sul do Estado. A ação, que reúne esporte, lazer e entretenimento, é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). O evento é gratuito e além dos shows musicais tem na programação, das 8h às 17h, torneios do Brasileiro de Surf, Beach Soccer, Futevôlei e Canoagem e equipamentos para prática de esportes radicais e de aventura.

Com 12 anos de estrada no cenário musical baiano a banda Filhos de Jorge ganhou notoriedade mundial com a música “Ziriguidum”. Atualmente liderada pelos cantores Daniel Vasco e Danilo Moreno a banda chega a Itacaré com um repertório que inclui outros grandes hits da carreira como “A Lua”, “Molinho”, “Viver em Paz”, “Ela tem Dendê”, e “Deixa o Corpo Falar”, assim como músicas de grandes nomes da MPB, através de releituras próprias e sob forte influência da música mundial, presenteando assim o público com um show vibrante e dançante. Já o cantor Junior Santê, conhecido como o Cavalo Vaqueiro, traz um setlist pra lá de animado com músicas próprias como “Shakaboom”, “Vai passando a mão” e “Deixa eu Curtir”.

Verão Costa a Costa

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Salvador e Lauro de Freitas). O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).

SERVIÇO:

O QUÊ: Show Filhos de Jorge e Santê – Projeto Verão Costa a Costa – etapa Itacaré

QUANDO: 07 e 08 de março, das 8h às 17h – Shows a partir das 16h

ONDE: Praia da Coroinha – Itacaré

GRÁTIS