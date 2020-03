Filho é suspeito de colocar fogo na casa da própria mãe em Aurelino Leal.

Um jovem é suspeito de ter incendiado a residência na própria mãe, na rua Hugo Castelo Branco, no bairro ACM, em Aurelino Leal. Apesar do esforço da população em ajudar a apagar as chamas, a casa foi completamente destruída. O incêndio aconteceu na tarde deste domingo (08). No vídeo gravado por um cinegrafista amador mostra a casa pegando fogo e populares tentando conter as chamas. A vítima esteve na manhã desta segunda-feira (09), prestando queixa na delegacia de Aurelino Leal. O suspeito continua foragido. *Com informações do Ubaitaba Urgente