Festival Sabores de Itacaré Delivery foi prorrogado para até 28 de junho.

Diante do grande sucesso já da sua primeira edição e por solicitação dos empresários participantes e consumidores, o Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery foi prorrogado para até o dia 28 de junho. Realizado pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo, o Festival Gastronômico Delivery conta com a participação de 24 estabelecimentos que estão apresentando 27 pratos feitos com produtos da agricultura Familiar, sempre com preços acessíveis, que podem serão entregues nas casas dos consumidores.

O objetivo do evento é inovar, movimentar a economia da cidade, mostrar a rica culinária de Itacaré e promover a interação entre profissionais da gastronomia local e população. Para o prefeito de Itacaré António de Anízio, o Festival é uma oportunidade não somente de comercialização das empresas, como também aproximar os estabelecimentos a população, fomentando o comércio e gerando receitas até que as atividades comerciais voltem à normalidade.

E uma das inovações é a Live Cozinha Show, que traz receitas com grandes chefs, mostrando passo a passo de cada prato. Para isso uma cozinha foi montada no Ecoporan Hotel exclusiva para a realização das lives que recebem a presença de chefs locais que mostrarão suas habilidades e ensinarão alguns de seus truques, usando como ingredientes os produtos locais e da agricultura familiar, trabalhando com o tema do Festival “Gastronomia Afetiva”.

No novo formato, a ideia é dar liberdade de criação para o estabelecimento, centrado em pratos inspirados em celebrações ao redor da mesa, como reuniões de família e amigos, momentos marcantes de infância e memórias de viagens. Como é tradicional, o Sabores de Itacaré prioriza a utilização de produtos da terra, para valorizar a agricultura familiar local. O secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, reforça que o momento é de inovação e a tecnologia passar a ser um alinhado nesse cenário de pandemia.

Confira a relação dos estabelecimentos, horários de funcionamento, os pratos e valores dos produtos que estarão participando do Primeiro Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery.

1- Armazém do Chocolate Cafeteria

Brownie 3 Estações: Brownie com 3 opções de coberturas, ganache tradicional com nibs, ganache de café com nibs ou caramelo salgado com castanha de caju.

Preço: R$ 9,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 160, Centro.

Telefone: (71) 9.9202-3786

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 9h00 ÀS 21h00.

2- Beach Ice Sorveteria

Pitapiocaré: Picolé de tapioca, com o coco seco fresco ralado na hora e leite condensado.

Preço: R$ 10,00 – Serve 3 pessoas.

Endereço: Rua do Campo, s/n, Centro

Telefone: (73) 9.8884-7813

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 16h00 ÀS 18h00.

3- Bella Praia

Yakissoba Pescador: Yakissoba com frutos do mar (camarão e lula) e legumes (cenoura, repolho roxo e verde, brócolis e pimentão). Preço: R$ 24,90 – Serve 2 pessoas.

Harumaki Nativo: Rolinho primavera de banana da terra flambada, com leite condensado e nibs de cacau. Preço: R$ 12,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 191, Centro

Telefone: (73) 9.9959-1936

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 11h00 ÀS 22h00.

4- Café com Pão de Queijo

Pão de Queijo: 15 unidades de pão de queijo feito de massa artesanal com leite, ovos, polvilho, queijo e óleo.

Preço: R$ 20,00 – Serve 2 pessoas.

Endereço: Ladeira da Concha, 40, Praia da Concha

Telefone: (73) 9.9807-1717

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 8h00 ÀS 21h00.

5- Esfiharia Itacaré

Esfiha de Carne Seca com Banana da Terra: Massa da casa, carne seca, banana da terra e mozarela. OBS.: Aberta ou Fechada.

Preço: R$ 6,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Praça Santos Dumont, 32, Centro

Telefone: (73) 9.9945-9415

Funcionamento: DE TERÇA À DOMINGO: DAS 17h00 ÀS 21h00.

6- Espetinho da Orla

Churrasco Capixaba: 3 espetos (carne, frango e calabresa) com molho branco, feijão tropeiro, salpicão especial, batata frita e farofa de manteiga.

Preço: R$ 25,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Praça São Miguel, s/n, Orla

Telefone: (73) 9.9801-4840 / (71) 9.9918-1091

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 11h00 ÀS 14h00 E DAS 18h00 ÀS 22h00.

7- Espaço Dharma

Pistola Enrolado: Uramaki roll de camarão pistola, cream cheese e cebolinha, coberto com uma fina capa de ovo temperado e acompanhado de molho shoyu.

Preço: R$ 18,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua da Concha, 16, Concha do Mar

Telefone: (73) 9.9904-5912

Funcionamento: DE QUINTA À SEGUNDA: DAS 18h00 À 21h00.

8- Faby Arte Bolos

Tortinha Gourmet: Torta de cacau com leite ninho, creme de cupuaçu e morango.

Preço: R$ 5,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua 31 de Março, 210, Centro

Telefone: (73) 9.9908-0146

Funcionamento: DE SEXTA À DOMINGO: DAS 09h00 ÀS 20h00.

9- Hamburgueria Casa 87

Tabaréu Burguer: Blend de costela com queijo coalho, tomate braseado, palha de banana da terra e aioli de pimenta doce.

Preço: R$ 15,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Francisco Silva, 87, Centro

Telefone: (73) 9.9965-2290

Funcionamento: DE QUARTA À DOMINGO: DAS 18h00 ÀS 22h00.

10- Jiló Restaurante

Bolo de Doce de Leite: Feito com doce de leite caseiro, calda de baunilha e crocante de Licuri.

Preço: R$ 12,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Avenida Antônio Athanásio, 25, Orla

Telefone: (73) 9.9955-727

Funcionamento: DE QUINTA À SÁBADO: DAS 18h00 ÀS 22h00 E DOMINGO: DAS 12h00 ÀS 14h00.

11- Larikão

PizzaBurguer: Hambúrguer artesanal de fraldinha temperada com ervas frescas, muçarela e molho de tomate da casa envolto por uma pizza de calabresa.

Preço: R$ 13,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Pedro Longo, 207, Pituba

Telefone: (73) 9.9864-7218

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 17h00 ÀS 22h00.

12- Marleys Tapas Bar e Restaurante

Curry Massatian e Arroz Jasmin: Curry tailandês no leite de coco, servido com camarões, legumes crocantes e arroz jasmin.

Preço: R$ 39,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Avenida Antônio Athanásio, 284, Orla

Telefone: (73) 9.9810-9762

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 17h00 ÀS 21h00.

13- Na Grelha Hamburgueria

Da Terra Burguer: Pão tradicional, hambúrguer bovino artesanal 130g, banana da terra assada na brasa, queijo coalho e molho de mostarda com melaço.

Preço: R$ 14,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 163, Centro

Telefone: (73) 9.9815-7833

Funcionamento: DE TERÇA À SÁBADO: DAS 17h00 ÀS 21h00.

14- No Boteco Restaurante

Califa: Massa de trigo fina e crocante, assada na brasa, recheada com legumes, tomate seco, rúcula e queijo.

Preço: R$ 12,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua C, 37, Lot. Conchas do Mar

Telefone: (73) 9.9961-0142 / 9.9907-9870

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 12h00 ÀS 22h00.

15- Onda Cone Pizza

Onda Camarão: Pizza em formato de cone recheado com camarão ao alho e óleo e creme de abóbora.

Preço: R$ 18,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Alto da Boa Vista, 295, Ladeira Grande

Telefone: (73) 9.9830-0130

Funcionamento: DE TERÇA À DOMINGO DAS 17h00 ÀS 22h00.

16- Parnaso Pub & Cia

Monte Parnaso: Costela suína marinada, ao molho de glace de cerveja em cama de aligot. Preço: R$ 37,00 – Serve 2 pessoas.

Costelinha Parnasiana: Costela suína marinada, ao molho de glace de cerveja e bastonetes de abacaxi caramelizado. Preço: R$ 29,00 – Serve 2 pessoas.

Endereço: Avenida. Antônio Athanásio, 31, Orla

Telefone: (73) 9.8896-3012

Funcionamento: DE QUINTA À SEGUNDA: DAS 16h00 À 22h00.

17- Pastelaria da Bel

Pastéis Coloridos: 3 pastéis coloridos com recheio de queijo com presunto, palmito e frango com catupiry e milho.

Preço: R$ 20,00 – Serve 3 pessoas.

Endereço: Avenida Massaranduba, 62, Passagem

Telefone: (73) 9.8899-4366

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 17h00 ÀS 22h00.

18- Pizza do Turco

Pizza da Quarentena: Pizza de massa fina, crocante com quatro sabores: – marguerita; – carne seca com banana da terra; – 4 queijos; e – calabresa.

Preço: R$ 35,00 – Serve 4 pessoas.

Endereço: Avenida Antônio Athanásio, 138, Centro

Telefone: (73) 9.9996-8301

Funcionamento: DE TERÇA À DOMINGO: DAS 18h00 À 21h00.

19- Pizzaria Sabor de Minas

Pizza Hawai: Pizza com borda recheada com catupiry ou cheddar, com molho de tomate caseiro, mozarela, lombinho e abacaxi.

Preço: R$ 40,00 – Serve 4 pessoas.

Endereço: Avenida Santo Antônio, 80, Santo Antônio

Telefone: (73) 9.9919-4848

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 16h00 ÀS 22h00.

20- Recanto das Artes

Casadinha do Recanto: 2 pizzas artesanais de 30 cm cada: Sabor 1: Molho de tomate, mozarela, abobrinha ao alho coberto com parmesão; Sabor 2: Doce de leite com banana e paçoca.

Preço: R$ 39,00 – Serve 2 pessoas.

Endereço: Rua Pedro Longo, 360, Pituba

Telefone: (73) 9.9988-3686

Funcionamento: DE QUARTA À DOMINGO: DAS 17h30 À 21h30.

21- Rúcula Pizza Bar

A Moda do Cheff: Pizza pequena com brócolis, cream cheese, bacon, alho poró, tomate e rúcula. Preço: R$ 20,00 – Serve 1 pessoa.

Esfirra do Nordeste: Esfirra de queijo coalho, rapadura e melaço de cana. Preço: R$ 7,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua João de Souza, 155, Centro

Telefone: (73) 9.9943-1224

Funcionamento: TODOS OS DIAS: DAS 19h00 ÀS 22h00.

22- Sabor da Lenha

Espetinho na Lenha: 2 espetinhos acompanhados de feijão preto mexido, arroz branco, vinagrete da casa e farofa com banana da terra.

Preço: R$ 20,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 160, Centro

Telefone: (51) 9.9734-9897

Funcionamento: DE TERÇA À DOMINGO: DAS 12h00 À 15h30.

23- Toca da Empada

Fenda do Biquíni: Cesta de massa crocante, patê surpresa, camarão, mandioca e anéis de cebola. Preço: R$ 30,00 – Serve e 2 pessoas.

Empadão à base de carne seca, com banana da terra e mix de salada. Acompanha legumes salteados na manteiga. Preço: R$ 15,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua João Coutinho, 168, Centro

Telefone: (73) 9.9812-5439

Funcionamento: DE SEGUNDA À SEXTA: DAS 15h00 ÀS 20h00 E SÁBADO: DAS 13h00 ÀS 20h00.

24- Zero 27 Bar e Petiscaria

Caldo Arretado: Caldo de costela bovina cozida, a base de aipim aromatizado com ervas frescas, finalizado com crispi de couve, cubos de queijo coalho, acompanhado de torradinhas com azeite e alho.

Preço: R$ 15,00 – Serve 1 pessoa.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 26, Centro

Telefone:

Funcionamento: DE SEGUNDA À SÁBADO: DAS 12h00 ÀS 15h00 E DAS S 18h00 ÀS 22h00.

25- 178 Bar e Petiscaria

Frango 178: Meio frango na brasa, acompanhado de feijão tropeiro, arroz, vinagrete e farofa d’água.

Preço: R$ 26,00 – Serve 2 pessoas.

Endereço: Rua Lodônio Almeida, 178, Centro

Telefone: (71) 9.8829-9499

Funcionamento: DE QUINTA À DOMINGO: DAS 12h00 À 15h00.