Festival de Forró de Itacaré foi adiado, confira nova data;

Quarta edição Festival de Forró de Itacaré acontecerá de 4 a 6 de setembro.

Em virtude da pandemia de coronavírus que acontece em todo o mundo, a organização da quarta edição do Festival de Forró de Itacaré informa que o evento, foi adiado para o período de 04 a 06 de setembro.

Nestes dias, nomes como Targino Gondim, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho se encontram no destino, que também contará com uma grade de programação que inclui além dos shows, comidas e bebidas típicas, aulões de forró e o Arrastão da Rural Elétrica, além dos fins de tarde com forró na Cabana Corais. Evento gratuito.

O 4º Festival de Forró de Itacaré é promovido pela Prefeitura Municipal de Itacaré em parceria com Targino Gondim. Todos os dias, antes dos shows do palco maior, tem programação de frente para o mar. Em uma das praias mais bonitas de Itacaré, a da Concha, na Cabana Corais, às 16 horas, o curador do evento convida os amigos para um por do sol com música.

Serviço

4ª edição do Festival de Forró de Itacaré

Dias: 04 a 06 de setembro

Horário: a partir das 16h

Onde: Orla de Itacaré, Sul da Bahia

Aberto ao Público.