Festa de Réveillon bate recorde de público em Itacaré.

Superando de longe a mais positiva das expectativa o Réveillon de Itacaré 2019/2020, bateu o recorde todos os recordes de público. Uma festa com grandes atrações, show pirotécnico, alegria e muita segurança. Assim foi o réveillon de Itacaré, realizado pela Prefeitura Municipal, com o apoio do Governo da Bahia e Câmara de Vereadores, realizado na Praia da Coroinha, orla da cidade. A festa teve como atrações Parangolé, que fez a contagem regressiva da virada do ano novo, além de Adão Negro, Bonde Andrezão.

Para garantir o sucesso do evento, uma grande estrutura foi montada na orla da cidade, além de um forte esquema de segurança realizado pela 72ª Companhia Independente da Polícia Militar e CIPE Cacaueira, seguranças contratados pela Prefeitura e uma eficiente equipe de apoio. De acordo com os organizadores, mais de 30 mil pessoas participaram da grande festa de réveillon de Itacaré.