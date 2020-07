Fertur recebe selo de “EMPRESA RESPONSÁVEL” Turismo Seguro.

A Fertur Transporte e Turismo informou através das redes sociais que recebeu o Selo de “EMPRESA RESPONSÁVEL” Turismo Seguro.

Após passar pela avaliação da Prefeitura de Itacaré, recebemos o selo por atender de modo consciente e cuidadoso as exigências da Vigilância Sanitária e Secretaria de Turismo.Estamos aptos a atender nossos clientes quando o período de distanciamento social terminar.

Quando tudo isso passar, Vem que a Fertur leva você!

O Selo Turismo Seguro, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (Vigilância Sanitária) e o Conselho Municipal de Turismo de Itacaré (COMTUR), que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico do município de acordo com os cumprimentos de critérios para adequação das suas instalações e procedimentos visando atender protocolos sanitários, de segurança e qualidade no atendimento.