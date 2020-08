Fernando tem mandato extinto. Assume o vice Fernando Vita.

Nesta sexta-feira (7) o juiz da 1ª Vara Fazenda Pública de Itabuna, Ulysses Maynard determinou que o presidente da câmara de vereadores de Itabuna, Ricardo Xavier (Cidadania), emposse o vice-prefeito Fernando Vita (MDB), informa o site Políticos do Sul da Bahia. O magistrado acatou um pedido do Ministério Público que pediu a extinção do mandato do prefeito Fernando Gomes (PTC). Vale lembrar que a defesa de Fernando Gomes perdeu prazo em um processo no Tribunal de Justiça da Bahia, com isso o processo ficou como transitado e julgado e foi enviado para o juiz local. O site manteve contato com o procurador do município, Luiz Guarnieri que declarou: “Trata-se de uma ação de improbidade em que o MP sequer pediu o afastamento, Na sentença Fernando não foi condenado a perda do do cargo e agora, em sede de liminar se determina o afastamento. Esse processo foi aquele que alegaram perda de prazo e que restou provado que não houve, pois o TJ determinou prazo para contrarrazões de Recurso Especial, o que, claramente demonstra que o feito não transitou em julgado.” A assesoria de Fernando publicou a nota: “Diante das notícias veiculadas na imprensa, mais uma vez antes mesmo da notificação do Prefeito Fernando Gomes, esclarecemos que o Prefeito recebe com tranquilidade a notícia, confiante de que demonstrará a sua improcedência, uma vez que concedida liminarmente e pautada em fundamentos equivocados.” (RBN)