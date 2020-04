Federação e Associação de Surf de Itacaré pedem para que surfistas fiquem em casa.

A Federação Baiana de Surf e a Associação de Surf de Itacaré (ASI) emitiram nota pública repudiando a irresponsabilidade de alguns surfistas da cidade e turistas que teimam em desobedecer às orientações das autoridades de saúde e da Prefeitura, que vem pedindo a população que fique em casa durante a quarentena por conta da pandemia do Covid 19.

Os representantes das entidades explicam que apesar de várias matérias feitas pelas federações e associações de surf e dos anúncios do Comitê de Combate ao Coronavírus e da Secretaria Municipal de Saúde, ainda tem atletas e surfistas colocando as vidas de milhares de pessoas em risco. Como exemplo citaram que na última terça-feira (07) tinham entre as praias do Resende e Tiririca mais de 150 pessoas de Itacaré e de fora surfando jogando futevôlei, altinha e praticando outros esportes.

“Esperamos que essas pessoas tenham consciência da gravidade dessa pandemia que assombra o mundo”, alertaram os presidentes das entidades. De acordo com eles, a orientação é de que todos fiquem em casa nesse período crítico da pandemia do coronavírus, pois somente o isolamento social e as medidas de proteção serão possíveis para combater o COVID 19.

Através de um decreto municipal, as praias de Itacaré estão interditadas, tendo o acesso proibido durante o período da pandemia. Ainda visando resguardar a saúde pública, foi publicado o decreto que proíbe que os estabelecimentos de hospedagens, hotéis, casas de veraneio, pousadas, resorts e assemelhados, recebam novos turistas pelo prazo de 30 dias, a contar de 20 de março.

O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado como violação à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento.