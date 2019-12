FBSURF faz Prestação de Contas.

A Federação Baiana de Surf apresentou relatório de prestação de contas do exercício de 2019 aos Conselheiros Gilmar Bittencourt, Eliana Silva e Brenda Isejima. As planilhas, notas fiscais, recibos, extratos bancários originais de todo o período são referentes a Primeira Etapa do Baiano Pró/AM realizado em abril em Lauro de Freitas e a Etapa do Mundial Júnior que aconteceu mês de julho na praia de Stella Maris. Após exames da documentação e comparada a receita com as despesas o Conselho Fiscal aprovou sem ressalvas a referida prestação de contas.O Diretor Financeiro estará ainda hoje enviando toda documentação e parecer técnico do Conselho Fiscal para todas as Associações Filiadas à FBSURF para nova checagem dos presidentes das entidades. Acompanharam os trabalhos o Diretor Financeiro José Reis e o Presidente Marcelo Barros.