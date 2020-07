Farras e festas particulares provocam aumento nos casos de coronavírus em Itacaré.

As festas particulares e muitas farras regadas a bebidas e churrascos, as comemorações com aglomerações, jogos coletivos e as reuniões de grupos, principalmente nos finais de semana, tem sido os principais fatores que vem contribuindo com o aumento dos casos de coronavírus em Itacaré. O alerta foi feito pelo Comitê de Monitoramento, que reafirma a importância de todos colaborarem no combate ao Covid 19, adotando as medidas de prevenção e o isolamento social. De acordo com o comitê, somente com a conscientização de todos será possível combater a doença.

O Comitê de Monitoramento explica que desde o início da pandemia a Prefeitura de Itacaré vem adotando todas as medidas necessárias para combater o coronavírus, criando as barreiras sanitárias em todas as entradas do município, decretando medidas restritivas, realizando a constante desinfecção das ruas, instalando totens de higienização e túneis de desinfecção nas unidades de saúde, equipando ambulância e colocando em funcionamento o CACI, além de todas as campanhas educativas de doação e uso de máscaras em todos os bairros e comunidades. Mas essas ações só serão de fato eficazes se contar com a conscientização e o apoio de todos.