Fantástico mostra fraudes em aprovados do auxílio emergencial.

O “Fantástico” exibiu neste domingo (31) uma reportagem que mostrou fraudes com alguns nomes aprovados para receber os R$ 600 do auxílio emergencial, entregue pelo governo em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo a reportagem, dos 22 foragidos da Justiça mais procurados do País, 11 deles conseguiram a aprovação para o recebimento do auxílio. Entre os nomes estão o de Willian Moscardini, o Baixinho, condenado após o roubo a um carro de uma empresa de transportes de valor em 2017, Leomar de Oliveira Barbosa, braço direito de Fernandinho Beira-Mar, procurado desde 2018 e Álvaro Daniel Roberto, o Caipira, comparsa do traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abatia, foragido desde 2013. Além desses nomes, a reportagem mostrou ainda que golpes como o de pessoas se passando por outras que já morreram, além de presos que cumprem pena na cadeia também conseguiram a aprovação do benefício.