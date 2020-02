Faby Artes & Bolos é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Uma das mais completas confeitaria da cidade, a Faby Artes & Bolos é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2 Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

A Faby Artes & Bolos, bem no Centro da Cidade, você encontra Bolos, Salgados, Doces finos, kit’s para festas e muito mais,tudo feito com os melhores produtos, e fresquinho do jeito que você gosta, faça já sua encomenda. A Faby Artes & Bolos fica localizada na Rua Athayde Setúbal, 159 – Próximo ao Center Supermercados. Visite-nos! Ou Disk encomendadas: (73) 9 9908 – 0146 (WhatsApp).